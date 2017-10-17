Чемпион Латвии по хоккею "Курбад" перед домашними матчами в Континентальном кубке IIHF усилился 36-летним нападающим сборной Латвии Мартиньшем Ципулисом.

Ципулис — уже второй хоккеист сборной, усиливший "Курбад" в этом сезоне. Ранее чемпион Латвии заключил просмотровой контракт с Янисом Спруктсом. Оба получат игровую практику и постараются помочь клубу в достижении поставленных целей.

Главные задачи "Курбада" на сезон — победа в чемпионате Латвии и выход в третий раунд Континентального кубка IIHF. Напомним, что во втором раунде чемпион Латвии сыграет с "Нарвой" (Эстония), "Донбассом" (Украина) и "Тыхы" (Польша). Матчи кругового турнира пройдут уже на этой неделе — с 20 по 22 октября на ледовой площадке "Курбада". Победитель группы получит путевку в следующий раунд турнира, который пройдет в ноябре в Дании.

Спруктс с началом сезона остался без клуба. Летом он пытался трудоустроиться в рижское "Динамо", но стороны не договорились. В прошлом сезоне 35-летний форвард помог итальянскому "Риттен Спорт" выиграть национальное первенство и Альпийскую лигу.

Ципулис в прошлом сезоне выступал за другой клуб Альпийской хоккейной лиги — "Лустенау". В 18 матчах он набрал 8 (6+2) очков. В текущем сезоне 36-летний форвард не играл ни за один клуб.

В составе сборной Латвии Спруктс участвовал в 12 чемпионатах мира. В шести матчах ЧМ-2017 он заработал три (2+1) очка. Ципулис — участник трех Олимпиад и 11 чемпионатов мира.