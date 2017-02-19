Латвийская каратистка Кристина Вича завоевала бронзовую медаль на проходящем в Софии чемпионате Европы среди юниоров по кумитэ.

Вича выступала в группе "кумитэ" в весовой категории до 53 кг. В первой схватке она победила румынку Андреу Изабеллу Полифрони, во втором уступила швейцарке Сильвии Хиртаи, которая позже дошла до финала.

В утешительном турнире латвийская каратистка была сильнее венгерки Лили Роны, испанки Лауры Урры Берас и австрийки Лары Софии Хинерзир. В итоге Кристина Вича выиграла бронзовую медаль юниорского чемпионата Европы.

В каткгории до 59 кг в группе "кумитэ" Алина Корнишова в первом круге уступила сербке Дине Дурмиш, в утешительном турнире также проиграла гречанке Теано Мавридис и заняла 9-е место.