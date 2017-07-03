Латвийская пара по спортивным танцам Март Смолко и Тина Базикина стали победителями этапа Кубка мира по программе латиноамериканских танцев, который проводился в Берлине.

Соревнования в Берлине являются этапом Кубка мира профессионального дивизиона Всемирной Федерации спортивных танцев (WDSF), сообщает пресс-служба Латвийской Федерации спортивных танцев.

Март Смолко и Тина Базикина в конкуренции 19 пар одержали победы во всех пяти видах программы — самба, ча-ча-ча, румба, джайв и пасадобль. В первых четырех видах преимущество в баллах латвийской пары над кокурентами был весомым, а в пасадобле серьезную конкренцию им составили итальянцы Даниэль Сардженти и Ульяна Фоменко. Представители Италии и стали вторыми в общем зачете, третьей была пара из Китая.

Чемпионат мира по спортивным танцам под эгидой WDSF в этом году состоится в конце октября в Германии. В отличие от чемпионата мира, в Кубке мира выступает меньшее количество пар и стартуют не все сильнейшие дуэты.