Латвийская штангистка Ребека Коха завоевала золотую медаль на проходящем в Албании чемпионате Европы среди девушек до 20 лет в весовой категории до 58 кг.

Коха оказалась сильнейшей среди девяти девушек. В первом упражнении — рывке — латвийская спортсменка подняла штангу весом в 90, 94 и 98 кг. В толчке она взяла 110 и 115 кг. От третьей попытки 19-летняя уроженка Вентспилса отказалась.

Таким образом, в сумме Коха набрала 213 (98+115) кг. Второй результат показала турчанка Айсегуль Чакин — 187 (82+105) кг. Бронзовую медаль завоевала украинка Ольга Пикаш с результатом 177 (77+100) кг.

Любопытно, что к тому моменту, когда Коха сделала первый подход в рывке, ее ближайшая соперница уже завершила соревнования с результатом 82 кг. Толчок латвийская спортсменка начала со 110 кг — Пикаш с этим результатом завершила выступления.

Коха уже в третий раз стала чемпионкой Европы среди девушек до 20 лет. Летом этого года она выиграла и мировое первенство в данной возрастной категории.