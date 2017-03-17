В Тайване в эти дни проходит юниорское первенство мира по фигурному катанию. К сожалению, оба участника из Латвии — Глеб Басин и Диана Никитина — уже завершили свое выступление после короткой программы.

Для талантливой 16-летней Дианы Никитиной это был первый серьезный старт в новом сезоне после долгой паузы, связанной с восстановлением травмы лодыжки. Первоначальный срок поправки надолго затянулся, спортсменка хотела принять участие еще во взрослом чемпионате Европы в феврале, где у Латвии было два места. Однако возвращение пришлось снова отложить.

И вот первый серьезный турнир, старт в котором нельзя назвать успешным. Долгая пауза сказалась на качестве катания и от судей Никитина в Тайбэе за свою короткую программу получила лишь 39,39 балла (при лучшем личном результате — 58,81). Это принесло ей 30-е место в конкуренции 44 участниц и не позволило квалифицироваться в произвольное выступление, куда попадали 24 лучших.

Короткую программу у одиночниц выиграла россиянка Алина Загитова с суммой 70,58 балла, оставив позади японок Марин Хонда (68,35) и Каори Сакамото (67,78).

У одиночников Латвию представлял 16-летний Глеб Басин, которому также не удалось пробиться в произвольную программу. За свое выступление в короткой он получил 47,7 балла (при персональном рекорде 51,8) и остался на 39-м месте в конкуренции 45 участников.

Здесь уже медали разыграны и чемпионом мира среди юниоров стал американец Винсен Чжоу, набравший в сумме 258,11 балла. Следом расположились трое россиян Дмитрий Алиев (247,31), Александр Самарин (245,53) и Александр Петров (243,47).