Один из ведущих латвийских боксеров-любителей Николай Гришунин одержал третью победу на профессиональном ринге. На турнире в Риге LNK Boxing Night в весовой категории до 91,7 кг Гришунин победил 22-летнего Рамази Гогичашвили из Грузии.

Для 32-летнего Гришунина эта победа стала третьей подряд на профессиональном ринге в трех поединках. Его дебют состоялся в осенью прошлого года, а в начале этого года Гришунин занял третье место на Кубке мира среди нефтяных государств, который проходил в Нижневартовске (Россия). Турнир в Нижневартовске посвящен памяти азербайджанского геолога Фармана Салманова.

В дебютном бою среди профи в ноябре 2016-го Гришунин победил белоруса Павла Батуру, а 8 января — техническим нокаутом своего соотечественника Константина Булохова. Тот бой прошел в первом тяжелом весе (до 90,7 кг) и завершился уже в первом раунде, когда Булохов трижды оказывался на полу.

В любительском боксе спортсмен из Вентспилса является двукратным призером чемпионата Европы (в 2008 и 2015 годах брал бронзу) и самым титулованным латвийским боксером последнего десятилетия. Гришунин — 15-кратный чемпион Латвии.

11 марта Николай Гришунин примет участие в турнире Synottip Fight Club.

На рижском турнире LNK Boxing Night дебютировал среди профессионалов другой известный латвийский боксер — 27-летний Артем Рамлав. В весовой категории до 61,2 кг рижанин дебютировал победой над 27-летним белорусом Андреем Нурчинским.