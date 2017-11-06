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В ночь на понедельник Кристап Порзиньгис набрал 40 очков в матче против "Индианы" и вышел на второе место в списке лучших снайперов НБА в этом сезоне. Он — теперь уже официально — одна из главных баскетбольных звезд в США прямо сейчас. Портал Delfi рассказывает о том, чего ждать от латвийского спортсмена номер один в ближайшем будущем.
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