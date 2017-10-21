В короткой программе Васильев заработал 82,44 балла, почти на один балл обновив свое личное достижение в карьере. Этот результат принес ему пятое место после короткой программы.

За произвольное выступление Васильев получил 145,09 балла (9-е место). В сумме он набрал 227,53 балла и стал восьмым на этапе Гран-при Rostelecom Cup.

Победителем московского этапа Гран-при стал американец Нэтан Чен, набравший в сумме 293,79 баллов. В итоге он выиграл три балла у японца Юдзуру Ханю, который был лучшим в произвольной программе. Тройку призеров замкнул россиянин Михаил Коляда.

У женщин победила россиянка Евгения Медведева (231,21 балл), вторая — итальянка Каролина Костнер, третья — японка Вакаба Хигучи, четвертая — россиянка Елена Радионова.

В этом сезоне предусмотрено шесть Гран-при, в каждом из них выступает лимитированное количество участников. По шесть лучших в четырех видах фигурного катания выступят в финале (7-10 декабря в Японии).

В прошлом сезоне Васильев на московском этапе Гран-при был 11-м, а на японском Гран-при занял шестое место. В прошлом сезоне латвийские фигуристы впервые в истории стартовали на этапах Гран-при. Помимо Васильева на двух этапах сезона-16/17 выстапала Ангелина Кучвальская, но в этом сезоне ее нет среди участниц.

Гран-при. 1-й этап. Rostelecom Cup. Москва

Мужчины. Итоговое положение

1. Нэтан Чен (США) — 293,79

2. Юдзуру Ханю (Япония) — 290,77

3. Михаил Коляда (Россия) — 271,06

4. Миша Ге (Узбекистан) — 255,33

5. Морис Квителашвили (Грузия) — 250,26

6. Дмитрий Алиев (Россия) — 239,61

7. Нам Нгуен (Канада) — 238,45

8. Денис Васильев (Латвия) — 227,53…

Всего выступали 12 фигуристов.

Женщины. Итоговое положение

1. Евгения Медведева (Россия) — 231,21

2. Каролина Костнер (Италия) — 215,98

3. Вакаба Хигучи (Япония) — 207,17

4. Елена Радионова (Россия) — 195,52