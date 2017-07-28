Недавно восстановившийся после травмы латвийский футболист Каспарс Дубра по взаимной договоренности прекратил сотрудничество с белорусским клубом БАТЭ (Борисов).

26-летний Каспарс Дубра получил тяжелую травму колена в августе прошлого года. На лечение ушел почти год. 26 июля защитник восстановился после травмы и начал тренироваться в общей группе. Однако спустя два дня контракт с ним был разорван по взаимной договоренности, сообщает пресс-служба борисовского клуба.

Дубра стал игроком БАТЭ в феврале 2015 года. Всего за борисовчан он провел 42 матча (9 — в Лиге чемпионов) и забил 5 голов. В 2015 и 2016 годах вместе с БАТЭ латвийский футболист становился чемпионом Беларуси, в 2015-м стал обладателем Кубка Беларуси. В этом сезоне команда занимает второе место (33 очка в 15 матчах), на три очка отставая от солигорского "Шахтера".

До переезда в Беларусь защитник до 2012 года выступал в рижском "Сконто" (вместе с ним стал чемпионом Латвии), в первой польской лиги за "Полонию" (Бытом) и "Вентспилс" (вместе с командой дважды выиграл золото чемпионата Латвии). В 2014-м был признан лучшим защитником высшей лиги первенства Латвии. За сборную провел 14 матчей и забил один гол.

БАТЭ во втором раунде квалификации Лиги чемпионов прошел армянский "Алашкерт", а в первом матче 3-го раунда уступил в Праге "Славии" (0:1).