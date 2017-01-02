В последний день 2016 года и в первый 2017-го стартовала знаменитая многодневная лыжная гонка под эгидой Международной федерации лыжного спорта — "Тур де Ски". И в этот раз в ней впервые принял участие латвийский лыжник Индулис Бикше.

Первый этап "Тур де Ски" в этом сезоне принял швейцарский Валь-Мюстер. И спринт (31 декабря), и масс-старт классическим стилем на 10 км (1 января) выиграл россиянин Сергей Устюгов.

Индулис Бикше в квалификации спринта (1,5 км) занял 77 место в конкуренции 85-ти участников, показав время 03.20,74. Устюгову он здесь проиграл 19,4 секунды.

В масс-старте Устугову также не было равных: россиянин преодолел 10 км за 24 минуты 50 секунд, опередив трио из Норвегии. Второе место здесь занял Мартин Сундбю (+1,9 секунды), третьим финишировал Дидрик Тонсет (+2,3). Бикше на сей раз показал 73-й результат (27.24,4) среди 78 участников.

После двух гонок Устюгов уверенно занимает первое место в общем зачете, опережая итальянца Федерико Пеллегрино и норвежца Финна Хогена Крога. Программа "Тур де Ски" продолжится завтра, 3 января, мужским и женским скиатлоном.

Впервые гонка "Тур де Ски" была проведена десять лет назад. Это популярное соревнование является частью Кубка мира и состоит из восьми этапов. В общей сложности женщины преодолевают 60 километров, мужчины — 102 километра.