Латвийский штангист Ритвар Сухарев стал чемпионом Европы среди юношей до 20 лет в весовой категории до 77 кг. По сумме двух упражнений — рывка и толчка — он набрал 333 кг и принес Латвии вторую золотую медаль на проходящем в Албании первенстве.

Сухарев завоевал малое золото в рывке. Он покорил штангу весом в 146 кг, а затем поднял 151 и 154 кг. Ближайшего соперника 18-летний латвийский спортсмен опередил на шесть кг.

В рывке Сухарев показал второй результат. Он поднял 173 и 179 кг, однако третий подход не удался — 185 кг не покорились. В итоге малое золото досталось россиянину Вячеславу Яркину, завершившему соревнования с результатом 184 кг.

В сумме Яркин набрал 332 (148+184) кг. От Сухарева он отстал всего на 1 кг. Бронзу завоевал турок Челил Эрдоглу с результатом 323 (146+177) кг.

Сухарев впервые стал чемпионом Европы. В 2015 и 2016 годах он становился серебряным призером.

Благодаря Сухареву Латвия получила второе золото на чемпионате в Дурресе. Ранее Ребека Коха стала трехкратной чемпионкой Европы, победив в категории до 58 кг.