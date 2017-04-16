Баскетболистки курского "Динамо" выиграли женскую Евролигу, обыграв в финале турецкий "Фенербахче". В тренерский штаб российской команды входит и наставник сборной Латвии Мартыньш Зибартс.

Динамовки провели сезон-2016/17 в Евролиге просто блестяще, выиграв все 18 матчей и переписав историю турнира! За весь сезон они потерпели только два поражения, да и то на внутренней арене. Команда из Курска уступила только в финале Кубка России екатеринбургскому УГМК (60:66) в конце прошлого года и этому же сопернику ранее проиграла один раз в рамках национального первенства. Через неделю "Динамо" и УГМК начнут финальную серию за чемпионский титул.

Сегодня в Екатеринбурге состоялся решающий матч "Финала четырех" сезона-2016/17 в Евролиге. Хозяйки турнира провалили полуфинал против "Фенербахче" и в итоге не получилось российского финала, в котором курское "Динамо" обыграло турецкий клуб со счетом 77:63. УГМК довольствовался третьим местом.

"Динамо" возглавляет испано-латышский коллектив специалистов в лице главного тренера Лукаса Мондело и его ассистентов Сезара Рупереза и Мартыньша Зибартса. Зибартс работает в Курске уже давно, ранее он там помогал соотечественнику Гундарсу Ветре. В 2015 году они впервые дошли с "Динамо" до "Финала четырех" и первая попытка выиграть главный клубный турнир в Европе тогда завершилась третьим местом. В настоящий момент Зибартс возглавляет женскую сборную Латвии.

Евролига. Женщины. Финал

"Динамо" (Курск) — "Фенербахче" 77:63 (17:18, 27:16, 18:21, 15:8)

"Динамо": Маккотри (20), Огвумике (19), Принс (18)…