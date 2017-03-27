36-летний латвийский специалист Николай Мазур вошел в тренерский штаб российского баскетбольного клуба — УНИКС (Казань), сообщает официальный сайт команды.

Мазур большую часть карьеры проработал в рижском ВЭФе (с 2007 по 2014 гг. в качестве помощника главного тренера, в 2014/2015 — был главным тренером одного из сильнейших клубов Латвии). В 2013-м был признан лучшим тренером страны. С 2015 года Мазур пытался работать самостоятельно за границей. Оба российских опыта — с московским "Динамо" и саратовским "Автодором" — успехом не увенчались. И вот третья попытка — закрепиться в тренерском штабе УНИКСа.

УНИКС — один из самых известных баскетбольных клубов России. В этом сезоне участвует в Евролиге, но в 28 матчах одержал только 7 побед и шансы на выход в плей-офф давно потерял. В регулярном чемпионате Единой Лиги ВТБ казанский клуб с 12 победами и 8 поражениями занимает пока пятое место.