Латвийский вратарь Кристерс Гудлевскис заключил двухсторонний однолетний контракт с клубом Национальной хоккейной лиги "Нью-Йорк Айлендерс".

По информации североамериканских СМИ, зарплата Гудлевскиса в новом сезоне составит 650 тысяч долларов, тогда как в АХЛ сумма будет в три раза меньшей — 200 тысяч долларов.

В прошлом сезоне "Айлендерс" впервые за три года не попали в плей-офф. Гудлевскис ранее в НХЛ представлял "Тампу", но почти все время играл в АХЛ за "Сиракьюз Кранч". 1 июля "Тампа" обменяла его в "Айлендерс", а в обратном направлении последовал нападающий Картер Верхиги, не имеющий опыта игр в НХЛ.

Гудлевскис был задрафтован "Тампой" в 2013-м под общим 124-м номером. Всего за три сезона сыграл в трех матчах чемпионата НХЛ и в двух матчах Кубка Стэнли.

Сейчас у "Айлендерс" действуют контракты с вратарями Томасом Грейсом и Ярославом Галаком.