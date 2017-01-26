В Ньоне прошла жеребьевка отборочного цикла чемпионата Европы-2019 по футболу среди молодежных команд. Сборная Латвии U-21 попала в одну группу со сборными Англии, Голландии, Украины, Шотландии и Андорры.

В жеребьевке приняло участие рекордное количество сборных (54), включая дебютантов из Косово и Гибралтара. Италия получила прямую путевку на молодежный ЕВРО-2019, а другие хозяева финального турнира из Сан-Марино будут играть в отборочном цикле.

Для жеребьевки команды были распределены на шесть корзин посева согласно рейтингу коэффициентов УЕФА. Победители девяти групп получат путевки в финальную стадию, где присоединятся к Италии. Четыре лучших обладателя вторых мест сыграют между собой стыковые матчи.

Молодежная сборная Латвии "сеялась" из предпоследней, пятой корзины. Из первой корзины ей в соперники достались англичане, из второй — голландцы, из третьей — украинцы, из четвертой — шотландцы, из шестой — андоррцы.

Отборочный цикл на молодежный ЕВРО-2019 стартует 20 марта этого года. Групповой этап завершится 16 октября 2018-го, а в ноябре будущего года пройдут стыковые матчи.

Финальный турнир чемпионата Европы с участием 12-ти сборных U-21 пройдет летом 2019 года в Италии и Сан-Марино. В этом году молодежное первенство Европы примет Польша (16-30 июня). В нем сыграют сборные Швеции, Англии, Польши, Словакии, Испании, Македонии, Португалии, Сербии, Дании, Германии, Италии и Чехии.

В отборе на молодежный ЕВРО-2017 сборная Латвии U-21 заняла предпоследнее, пятое место в своей группе (9 очков), опередив Молдову (7), но оказавшись ниже Чехии (23), Бельгии (18), Черногории (16) и Мальты (11).

Составы групп квалификации на молодежный ЕВРО-2019:

Группа 1 — Чехия, Хорватия, Греция, Молдова, Беларусь, Сан-Марино

Группа 2 — Испания, Словакия, Исландия, Албания, Эстония, Сев.Ирландия

Группа 3 — Дания, Польша, Финляндия, Грузия, Литва, Фареры

Группа 4 — Англия, Голландия, Украина, Шотландия, ЛАТВИЯ, Андорра

Группа 5 — Германия, Израиль, Норвегия, Ирландия, Азербайджан, Косово

Группа 6 — Швеция, Бельгия, Турция, Венгрия, Кипр, Мальта

Группа 7 — Сербия, Австрия, Россия Македония, Армения, Гибралтар

Группа 8 — Португалия, Швейцария, Румыния, Уэльс, Босния/Герцеговина, Лихтенштейн

Группа 9 — Франция, Словения, Черногория, Болгария, Казахстан, Люксембург

Туры группового этапа квалификации:

2017 год

20-28 марта

5-13 июня

28 августа — 5 сентября

2-10 октября

6-14 ноября

2018 год

19-27 марта

3-11 сентября

8-16 октября

Стыковые матчи — 12-20 ноября 2018 года