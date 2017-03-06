Бобу Хартли помогает его давний помощник Жак Клутье, также с ними в связке сейчас работает и Рональд Озолиньш, входивший в этом сезоне в тренерский штаб рижского "Динамо", а затем снова возглавивший динамовский фарм — ХК "Рига". С главной командой страны Рональд Озолиньш будет пока в ее расположение не прибудет Артис Аболс, последние два года возглавляющий тольяттинскую "Ладу".

В то же время стало известно, что в тренерский штаб сборной Латвии все-таки не войдет Сандис Озолиньш, о чем велись разговоры ранее. Как пишет издание Dienа, Латвийская хоккейная федерация не утвердила финансовые запросы С.Озолиньша, которого хотел видеть в тренерском штабе сборной Хартли. В свое время Сандис Озолиньш играл в "Колорадо Эвеланш" под руководством Боба Хартли.

Сегодня прошла первая официальная тренировка команды в ледовом холле Volvo и в ней приняли участие 26 хоккеистов: 2 вратаря, 8 защитников и 16 нападающих. В дальнейшем список кандидатов в национальную команду будет расширяться по мере завершения сезона у игроков, задействованных еще в клубах.

К настоящему моменту известно только, что в ЧМ-2017 точно не примет участия Микелис Редлих. Травмированные Кришьянис Редлих и Каспар Даугавиньш пока занимаются в тренажерном зале по индивидуальной программе.

До начала ЧМ-2017 в Кельне сборная Латвии проведет 10 контрольных матчей, по итогам которых и определится окончательный состав команды.

Список кандидатов в сборную Латвии на 06.03.2016:

вратари — Янис Калныньш (Динамо Рига), Густав Григалс (ХК Рига);

защитники — Оскар Цибульскис, Александр Ерофеев, Гунтис Галвиньш, Гуоргий Пуяц, Ральф Фрейберг, Екаб Редлих, Кристап Зиле, Увис Балинскис (все — Динамо Рига);

нападающие — Гинт Мейя, Марис Бичевскис, Микс Индрашис, Каспар Саулиетис, Гунар Скворцов, Виталий Павлов, Роберт Липсберг, Эдгар Кулда, Николай Елисеев, Георгий Головков (все — Динамо Рига), Гатис Спруктс, Кирилл Галоха, Френк Разгалс (все — ХК Рига), Том Андерсон (Тургау, Швейцария), Коба Ясс, Сандис Золманис (оба — Курбадс).