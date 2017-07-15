Латвийский спидвеист Анджей Лебедев занял второе место на треке немецкого Гистрова на втором этапе финального этапа чемпионата Европы и возглавил общий зачет.

Победу на немецком этапе одержал российский мотогонщик Артем Лагута, набравший 15 очков. Лебедев в пяти заездах одержал три победы, по разу был вторым и третьим, в сумме набрал 14 очков и стал вторым.

После предварительного этапа у Лагуты, Лебедева и немца Кая Хукенбека было по 12 очков, а по дополнительным показателям автоматические путевки в финал получили латвийский и российский спидвеисты.

В финале Лагута уверенно финишировал первым, тогда как Лебедев в острой конкуренции с поляков Кшиштофом Каспшаком сумел опередить соперника и занять второе место. Ранее столь высоко на этапах чемпионата Европы представители Латвии не поднимались.

На первом этапе личного ЧЕ в Польше Анджей Лебедев был третьим, после двух этапов с 25 очками он вышел в лидеры. На очко меньше — у Лагуты, на 4 — у чеха Вацлава Милика.

Стоит отметить, что в первой половине сезона в квалификации ведущему латвийскому спидвеисту Лебедеву не удалось завоевать путевку в финальные соревнования чемпионата Европы, но позже он, как и в прошлом году, получил Wild Card.

Третий этап состоится 5 августа в шведском Халставике, последний — 16 сентября в польском Люблине. В прошлом сезоне победил датчанин Ники Педерсен, а Лебедев занял 9-е место по итогам ЧЕ, а в 2014-м Максим Богданов был шестым.

В прошлых сезонах Лебедев выступал за даугавпилсский "Локомотив", а с этого сезона — в польской команде экстралиге "Спарта" (Вроцлав).