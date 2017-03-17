В соревнованиях мужчин главными претендентами на победу в сезоне оставались двое — латвиец Мартин Дукурс и хозяин трассы Сунбин Юн. В общем зачете их разделяло 24 балла. Это означало, что Дукурс мог выиграть восьмой Хрустальный глобус в карьере, даже в случае победы корейца, но при это должен был занять в Пхенчхане место не ниже второго.

После первой попытки именно так спортсмены и расположились: Сунбин Юн — первый, Мартин Дукурс — второй с отставанием в 18 сотых. Сзади поджимали россиянин Никита Трегубов (-0,34 секунды от времени корейца) и идущий третьим в общем зачете КМ немец Аксель Юнг (-0,37). Томас Дукурс занимал шестую строчку (-0,61).

По итогам второй попытки долгое время лидировал россиянин Александр Третьяков. Олимпийский чемпион Игр-2014 в Сочи после первого заезда занимал только 10 место и даже с учетом хорошего времени во втором с трудом мог рассчитывать на пьедестал.

Затем лидерство перехватил Томас Дукурс, тогда как Юнг и Трегубов свои заезды провалили. Мартин Дукурс показал во второй попытке блестящее время и установил рекорд будущей олимпийской трассы (50,64). Это означало, что латвийский скелетонист гарантировал себе как минимум второе место на этом этапе и общую победу в сезоне.

Стартовавший последним Сунбин Юн, хотя и показал на разгоне время чуть лучше Мартин (4,63 против 4,64), на финише в итоге уступил латвийцу 19 сотых! Это означало, что Дукурс-младший выиграл еще и финальный этап сезона, опередив корейца на одну сотую!!!

Кроме того, это была не последняя радостная новость для латвийских любителей спорта — Томас Дукурс в Пхенчхане показал третий общий результат, также опередив в борьбе за призовое место на одну сотую Третьякова. Впрочем, россиянин компенсировал непопадание на подиум общим третьим место по итогам сезона, на финише которого ему удалось опередить всего на шесть баллов немца Юнга. Здесь стоит отметить также, что Третьякову пришлось пропустить один этап из-за временной дисквалификации со стороны Международной федерации бобслея и скелетона.

Кубок мира-2016/17. Скелетон. Финальный этап (Пхенчхан, 17 марта). Мужчины

1. Мартин Дукурс (Латвия) — 1.41,51.

2. Сунбин Юн (Южная Корея) — 1.41,52.

3. Томас Дукурс (Латвия) — 1.42,16.

4. Александр Третьяков (Россия) — 1.42,17.

5. Никита Трегубов (Россия) — 1.42,20…

Кубок мира-2016/17. Общий итог сезона по сумме всех этапов:

1. Мартин Дукурс (Латвия) — 1662 очка

2. Сунбин Юн (Юж.Корея) — 1623

3. Александр Третьяков (Россия) — 1454

4. Аксель Юнг (Германия) — 1448

5. Кристофер Гротеер (Германия) — 1442…

9. Томас Дукурс (Латвия) — 1218…

В соревнованиях женщин представительница Латвии Лелде Приедулена в первой попытке показала 13-е время, во второй — 15-е и завершила соревнования на 14-м месте в конкуренции 25 участниц. Победительнице Жаклин Леллинг она уступила 1,37 секунды. Второе место в Пхенчхане заняла россиянка Елена Никитина, у которой сегодня было абсолютно лучшее время на старте, но проигравшая в итоге по сумме заездов Леллинг — три десятых секунды.

Леллинг выиграла и общий зачет Кубка мира, оставив позади соотечественницу Тину Херманн и канадку Мирелу Рахнев. Приедулена заняла высокое седьмое место. Лучшие этапы латвийской скелетонистке удались в немецких городах Альтенберг и Кенигзее, где она занимала пятые места.

Кубок мира-2016/17. Скелетон. Финальный этап (Пхенчхан, 17 марта). Женщины.

1. Жаклин Леллинг (Германия) — 1.45,68.

2. Елена Никитина (Россия) — 1.45,98.

3. Кимберли Бос (Голландия) — 1.46,03…

14. Лелде Приедулена (Латвия) — 1.47,05…

Кубок мира-2016/17. Общий итог сезона по сумме всех этапов:

1. Жаклин Леллинг (Германия) — 1591 очко

2. Тина Херманн (Германия) — 1493

3. Мирела Рахнев (Канада) — 1475…

7. Лелде Приедулена (Латвия) — 1224…