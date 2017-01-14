Сегодня, 14 января, в Сигулде стартовал шестой этап Кубка мира по санному спорту. Первый комплект медалей разыграли в двойках, где хозяева трассы Оскар Гудрамович и Петерис Калныньш сумели показать второй результат.

Гудрамович и Калныньш уступили только лидерам сезона — немцам Тони Эггерту и Саше Бенекену. В обеих попытках представители Германии показывали абсолютно лучшее время, а латвийцы — второе, уступив в итоге победителям 0,363 секунды.

Весьма неожиданно завершился заезд для самого титулованного латвийского дуэта — Юрис и Андрис Шицы. Братья допустили в первом заезде серьезную ошибку, до финиша в итоге добрались, но сразу стало ясно, что из борьбы за медали они выбыли. Не лучшим образом они проехали и вторую попытку, заняв в итоге дома только 20 место.

Третий латвийский экипаж в составе Кристерс Путинс / Имант Марцинкевич благодаря хорошему второму заезду показали в Сигулде восьмой результат.

Санный спорт. Кубок мира-2016/17. 6-й этап (Сигулда, 14 января). Мужчины. Двойки.

1. Тони Эггерт / Саша Бенекен (Германия) — 1.23,113.

2. Оскар Гудрамович / Петерис Калныньш (Латвия) — 1.23,476.

3. Людвиг Ридер / Патрик Растнер (Италия) — 1.23,808…

8. Кристерс Путинс / Имант Марцинкевич (Латвия) — 1.24,275…

20. Юрис Шицс /Андрис Шицс (Латвия) — 1:35.504.