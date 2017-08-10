Рижское "Динамо" на мажорной ноте завершило предсезонный турнир в Касселе. После победы над братиславским "Слованом" и поражения от подмосковного "Витязя" команда Сандиса Озолиньша разгромила "Хаскис" из второй немецкой лиги — 6:1 (3:0, 2:0, 1:1). Николай Елисеев сделал дубль.

Этот матч динамовцы начали без раскачки. Уже на 19-й секунде Елисеев открыл счет, а на второй минуте Ти Джей Гальярди удвоил преимущество. В первом периоде точный бросок удался еще и защитнику сборной Латвии Увису Балинскису.

На второй перерыв команды ушли уже при счете 5:0. Елисеев сделал дубль, забросив четвертую шайбу в ворота немецкой команды, а затем отличился 18-летний защитник Ренарс Карклс. В третьем периоде Никита Евпалов забросил шестую шайбу рижан. Динамовцы были близки к победе с сухим счетом, но за девять секунд до финальной сирены хозяева льда забили гол престижа.

Турнир завершился победой "Витязя", который выиграл все три матча. Рижане с двумя победами и поражением стали вторыми.

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