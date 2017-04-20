Игра, состоявшаяся 14 апреля, завершилась победой юрмальского "Спартака" (2:1), но горький осадок остался от игры капитана "Елгавы" Гинтса Фрейманиса. Футболист в середине второго тайма нанес удар локтем в голову сопернику (Клавсу Балиньшу) и данный инцидент остался без внимания со стороны главного арбитра матча Александра Ануфриева.

Не отреагировал судья и на другой момент в этом матче с участием Фрейманиса, когда на 59-й минуте этот футболист сорвал атаку соперника около боковой линии, остановив руками нападающего спартаковцев Евгения Козлова, за что вполне заслуживал желтой карточки.

ДК ЛФФ на основании представленного видео и момента с ударом Балиньша принял решение дисквалифицировать Фрейманиса на три игры и наказать денежным штрафом в размере 170 евро.

Неплохо было бы узнать теперь и о санкциях в отношении арбитра от самого "открытого" в федерации комитета — судейского.