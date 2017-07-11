Главным тренером клубной сборной Латвии по хоккею на Кубке Балтии сезона-17/18 будет Валерий Кулибаба, сообщает пресс-служба Федерации хоккея Латвии.

В Кубке Балтии по хоккею примут участие сборные Литвы и Эстонии, а также клубная сборная Латвии (в ней будут собраны игроки из команд высшей лиги первенства Латвии). На каждый этап будет приглашаться четвертая команда. Известно, что на первом этапе в Таллине сыграет также шведский "Хаммарбю" (третья по силе лига Швеции).

Первый этап примет Таллин с 25 по 27 августа, в ноябре турнир пройдет в Клайпеде, в феврале — в Риге.

41-летний Валерий Кулибаба в прошлом сезоне был помощником главного тренера "Земгале/ЛЛУ" в чемпионате Латвии, а также возглавлял юношескую сборную Латвии U-17. Ранее он работал в России — в "Юниор-Спутник" из Нижнего Тагила.

В прошлом сезоне в Кубке Балтийского вызова от Латвии выступал клуб "Мого" под руководством Олега Сорокина. Клубная сборная Латвии обыграла и Литву, и Эстонию. Теперь Сорокин вместе с Хербертом Васильевым возглавил юниорскую сборную Латвии U-18.