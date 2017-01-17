Самым популярным видом спорта в Латвии в 2016 году была легкая атлетика и бег. Таков главный итог опроса, проведенного агентством Мindshare, сообщает LETA.

Далее, по популярности у населения Латвии расположился — футбол (лидер опроса в 2014 году), а третье место заняли волейбол и пляжный волейбол. За ними следует баскетбол, велоспорт (в т.ч. ВМХ). Впервые с 2009 года в топ-5 не попал хоккей, который, впрочем, остается самым смотрибельным спортом у населения страны.

В разделе "спортивные события года" победителем стал — Рижский марафон Lattelecom, который назвали 73% опрошенных. Это событие обошло такие события, как Ghetto Games (57%), Stipro Skrējiens (54%) и Рижский веломарафон (53%).

Звание лучшей спортсменки года, по мнению жителей страны, заслуженно заработала легкоатлетка Лаура Икауниеце-Адмидиня (именно она и была признана лучшей по итогам 2016 года на традиционной церемонии награждения "Приз года в латвийском спорте"). Среди претендентов на звание "лучший спортсмен Латвии" наиболее часто назывались скелетонист Мартин Дукурс, баскетболист Кристап Порзиньгис (именно он был признан таковым официально по итогам 2016 года), тяжелоатлетка Ребека Коха, паралимпиец Айгар Апинис и все паралимпийцы Латвии в целом.

Опрос также показал, что 62% жителей Латвии в последние полгода по меньшей мере раз в месяц занимались спортом, а 42% делают это, минимум, раз в неделю. Активнее в этом плане мужчины, молодые люди, латыши и респонденты с высоким уровнем доходов. Виды спорта, которыми жители страны чаще всего занимаются — плавание, бег и велоспорт. Среди главных причин, не позволяющих заниматься людям спортом чаще, чем этого им хотелось бы — нехватка времени (48%) и мотивации (31%), а также состояние здоровья (22%).

Еще активнее собственно занятий спортом люди следят за спортивной жизнью и своими любыми видами спорта. Большинство опрошенных (78%) указало, что регулярно следит как минимум за одним видом спорта в СМИ либо удостаивает спортивные мероприятия своим личным присутствием.

Как уже упоминалось выше, наиболее чаще живьем следят за хоккеем, после чего следует футбол и волейбол (особенно пляжный). Самые зрелищные спортивные события, за которым в 2016 году большинство жителей страны следило при помощи телевидения — это трансляции матчей чемпионата КХЛ. Летние Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро и чемпионат мира по хоккею.