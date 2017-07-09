Чемпионка "Ролан Гаррос" призналась, что не любит, когда ее называют Еленой. "За пределами Латвии почти никто не знает, что я Алена. Все, кто знает, называют меня Аленой. Мне не нравится, когда те, кто знает, что я Алена, продолжают называть меня Еленой", — сказала она в интервью The New York Times.

"Когда родители называли меня, они не могли в документах дать мне имя Алена. Такого имени нет в латвийском календаре имен, а нужно было дать имя оттуда. Поэтому оттуда они выбрали имя Елена, потому что оно похоже на Алену", — пояснила Остапенко.

По ее словам, она думала о том, чтобы изменить свое официальное имя, но "сейчас, когда многие уже знают меня как Елену, уже поздно. Люди подумают, что это какой-то другой игрок".

Представитель центра Госязыка Латвии не подтвердил, что календарь имен, о котором говорила Остапенко, как-либо ограничивает родителей при выборе имени для ребенка, и описал его просто как светский календарь именин, сообщает "Спорт-Сегодня".

Мама Остапенко Елена отметила, что после победы дочери на "Ролан Гаррос" в Латвии рассматривается возможность включения имени Алена в календарь.

На проходящем в Лондоне "Уимблдоне" Остапенко (13-я ракетка мира) впервые в карьере выиграла три матча и прошла в 1/8 финала. Ее следующей соперницей будет четвертая ракетка мира украинка Элина Свитолина.

Как сообщалось, в Латвии имя Остапенко тоже используется по-разному. Забавно, что даже политики в своих поздравлениях используют разные имена: женщины (Инара Мурниеце и Лаймдота Страуюма) называют Остапенко Аленой, а мужчины (Раймондс Вейонис, Марис Кучинскис) — Еленой. Разделились и латвийские СМИ.

Осенью 2014 года портал Delfi опубликовал большое интервью с Остапенко и ее мамой. Мама, Елена Яковлева, заявила, что родители хотели назвать дочь Аленой, но в 1990-х годах в Латвии с регистрацией такого имени были проблемы.

"Это сейчас можно взять чуть ли не любое имя. А вплоть до 2000-х такого не было. Позднее, конечно, мы могли поменять данные, но на международном уровне тогда начнутся сложности. Aljona там читается как "Алджона", плюс документы переоформлять. Решили, не стоит того", — говорила Елена.

Поэтому сейчас по паспорту Алена Остапенко — Елена, и под этим именем она выступает на международных соревнованиях. В семье, для близких и знакомых теннисистка остается Аленой (и ее профиль на Facebook также зарегистрирован на имя "Алена Остапенко").

Портал Delfi ранее использовал имя "Алена Остапенко", но после ее победы на "Ролан Гаррос" во избежание путаницы першел на официальный вариант имени спортсменки: Елена Остапенко.