Рижанка Алена Остапенко потерпела второе поражение на итоговом турнире WTA в Сингапуре. Во вторник первая ракетка Латвии в трех сетах проиграла американской теннисистке Винус Уильямс — 5:7, 7:6 (7:3), 5:7. Уверенная победа Каролины Плишковой над Гарбиньей Мугурусой во втором матче дня лишила Остапенко шансов на выход в полуфинал.

Остапенко сходу сделала брейк, но уже в следующем гейме американка ответила тем же. Два следующих гейма остались за подающими, а после соперницы вновь обменялись брейками. При счете 3:3 латвийская теннисистка выиграла два гейма подряд, но Винус это только подзадорило. Американка выиграла четыре гейма подряд, а вместе с ними и сет — 6:4.

Вторая партия началась в том же ключе, в котором заканчивалась первая. Уильямс выиграла два первых гейма, однако затем за дело взялась Остапенко, которая выиграла три гейма подряд. Винус сравняла счет, сделав брейк в шестом гейме, а затем взяла свою подачу и в очередной раз вышла вперед — 4:3.

Остапенко отыгралась, а при счете 5:5 сделала брейк и получила прекрасную возможность завершить сет в свою пользу, но Винус тут же ответила обратным брейком. В результате все решил тай-брейк, который все же позволил Алене добраться до третьего сета — 7:6 (7:3).

По ходу решающей партии Уильямс трижды делала брейк, но Остапенко всякий раз отыгрывалась. При счете 4:4 латвийская теннисистка выиграла гейм, отыграв три брейк-пойнта. Показалось, что в матче наступил перелом, но именно в этот момент Уильямс выиграла три гейма подряд.

Американка одержала первую победу на турнире за 3 часа 13 минут. Остапенко потерпела второе поражение и лишилась шансов на выход в полуфинал после того, как чешка Каролина Плишкова разгромила испанку Гарбинью Мугурусу — 6:2, 6:2.

Как уже сообщалось, в воскресенье Мугуруса обыграла Остапенко, а Плишкова — Уильямс. Таким образом, после двух туров у Плишковой две победы, у Мугурусы и Уильямс — по одной, у Остапенко — два поражения.

Остапенко — дебютантка чемпионата WTA. До нее ни одна теннисистка из Латвии не играла на итоговом турнире года.

Накануне прошли первые матчи в другой группе. Румынка Симона Халеп победила француженку Каролин Гарсия — 6:4, 6:2, а датчанка Каролин Возняцки взяла верх над украинкой Элиной Свитолиной — 6:2, 6:0.