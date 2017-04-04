Соперницей, занимающей в мировом рейтинге 66 строчку, Остапенко в первом круге стала румынка Ана Богдан (WTA, 119), которой удалось пробиться в основную сетку через квалификацию.

Алена сразу начала матч с брейка и тут же дважды подряд уступила свою подачу — 1:3. Оказавшись в незавидной ситуации, латвийская теннисистка перестроила свою игру и взяла подряд четыре гейма. Богдан отыграла, правда, затем одно очко, но в следующем гейме Остапенко поставила точку в партии, не отдав ни одного розыгрыша — 6:4.

Второй сет поначалу складывался для Алены тоже непросто. Уже во втором гейме ей пришлось отыгрывать тройной брейк-пойнт и ей это удалось. Но самым интересным здесь получился пятый гейм, затянувшийся надолго. Только с седьмой попытки Остапенко удалось оформить брейк-пойнт, счет стал 3:2 в ее пользу и на этом Богдан сдалась.

Дальше Алену ожидает встреча или с хозяйкой кортов Лорен Дэвис, или с Марией Саккари из Греции. За победу над Богдан она заработала 30 рейтинговых очков и $4738. Первая ракетка Латвии Анастасия Севастова вступит в борьбу завтра сразу со второго круга, а ее соперницей будет немка Андреа Петкович (WTA, 75).

Premier, Volvo Car Open 2017. 1-й круг

Ана Богдан (Румыния) — Алена Остапенко (Латвия) 4:6, 2:6

50 из 69 = 72% Попадание первой подачи 27 из 50 = 54%

25 из 50 = 50% Выигрыш первой подачи 19 из 27 = 70%

8 из 19 = 42% Выигрыш второй подачи 13 из 23 = 57%

2 Эйсы 0

2 Двойные ошибки 4

18 из 50 = 36% Очки, выигранные на приеме 36 из 69 = 52%

2 из 5 = 40% Реализация брейк-пойнтов 5 из 12 = 42%

51 Все выигранные очки 68

Продолжительность — 1 час 14 минут.

3 апреля. Чарльстон. Теннисный центр Фэмили Серкл. Третий корт (покрытие — грунт).