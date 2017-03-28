"То, как мы играли сегодня, просто недопустимо. Я не знаю, что произошло с игроками. Однако после таких матчей главные тренеры обычно уходят… Если честно, мне было стыдно смотреть матч в исполнении наших футболистов, особенно учитывая, что два дня назад провели хорошую игру в Швейцарии", — цитирует Марьяна Пахаря пресс-служба LFF.

По словам тренера, "причин такого поражения до матча не было. Предыдущие игры показывали качественный футбол, но не было результата, где-то нам не везло…Сегодня же не было ни качества, ни самоотдачи, ничего не было".

"Ясно, что для этого были определенные причины. Силы иссякли после матча в Швейцарии, была и усталость после длинного перелета в воскресенье. Мы, очевидно, не успели восстановиться после предыдущего матча. Игра тех, кто сегодня вышел на замену, меня огорчила", — добавил он.

"Те, кто играл в футбол, понимают, что игрок может быть уставшим или не готовым, но нельзя так играть. Последнее слово всегда надо оставлять за собой. Заглядывая вперед, думаю, что руководству Федерации надо искать для сборной Латвии нового главного главного тренера на следующий матч. Так я думаю. Будет чудом, если я сейчас останусь в этой должности после такого матча", — сказал на пресс-конференции Пахарь.

Марьян Пахарь принял сборную Латвии в августе 2013 года после ухода Александра Старкова (его последним матчем у руля команды стало поражение от Боснии/Герцеговины со счетом 0:5). В отборочном цикле к ЕВРО-2016 сборная Латвии заняла последнее место в группе, а в отборе к ЧМ-2018 в пяти матчах набрала 3 очка (победа над Андоррой — 1:0) и идет предпоследней, пятой. В рейтинге ФИФА сборная Латвии занимает 111-е место.

Следующий официальный матч сборная Латвии проведет 9 июня, когда примет чемпиона ЕВРО-2016 сборную Португалии.