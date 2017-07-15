Чемпион Латвии по футболу юрмальский "Спартак" перед ответным матчем второго раунда квалификации Лиги чемпионов неожиданно остался без главного тренера: польский специалист Марек Зуб принял предложение белорусского "Шахтера" (Солигорск).

Марек Зуб принял юрмальский клуб зимой: он пришел на смену Олегу Кубареву, который прошлой осенью впервые сделал "Спартак" чемпионом Латвии. На родине Кубарев принял солигорский "Шахтер", но на днях тренер был уволен: горняки под его руководством в первом круге квалификации Лиги Европы проиграли литовской "Судуве" (0:0 и 1:2).

На вакантное место руководство "Шахтера" и пригласило Зуба. Солигорский клуб уже официально подтвердил назначение нового главного тренера.

Информация о том, что 52-летний Марек Зуб принял приглашение "Шахтера", появилась накануне, но тогда директо и одновременно капитан "Спартака" Эдгар Гаурач ее не подтвердил. Теперь белорусский клуб уточнил, что с тренером достигнута принципиальная договоренность, а свои обязанности в новой команде польский специалист начнет исполнять с 19 июля, на следующий день после ответного матча Лиги чемпионов между казахстанской "Астаной" и "Юрмалой". 14 июля Марек Зуб уже ознакомился со своей новой командой клубной структурой "Шахтера".

Первый матч второго раунда квалификации Лиги чемпионов "Спартак" — "Астана" состоялся 12 июля и завершился победой казахстанского клуба 1:0. Ответный матч состоится 18 июля. Победитель пары в следующем раунде, скорее всего, сыграет с польской "Легией".

По неофициальной информации, Зуб уже попрощался со "Спартаком", и на ответный матч ЛЧ в Астану он, вероятно, с юрмальчанами не полетит. Сейчас "Спартак" лидирует в первенстве Латвии — 22 очка в 11 матчах.

Ранее Марек Зуб тренировал клубы Польши, вильнюсский "Жальгирис" (2012-2014), который дважды брал титул чемпиона Литвы и трижды — Кубок, а до приезда в Латвию работал в третьей китайской лиге с "Шеньян Урбан".

Солигорский "Шахтер" лидирует в белорусском первенстве, на 3 очка опережая борисовский БАТЭ.