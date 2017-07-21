На этом турнире Севастова была посеяна под первым номером, чего прежде на турнирах WTA у нее не было. Вторая ракетка Латвии на старте турнира в Румынии разгромила словачку Яну Чепелову (6:2, 6:0), а во втором круге обыграла черногорку Данку Ковинич (6:4, 6:4).

В четвертьфинале Севастовой (17-я в мировом рейтинге) предстояла встреча со 108-й ракеткой мира румынкой Богдану. Ранее между собой они не играли.

В дебюте матча соперницы уверенно взяли по гейму, после чего инициативой завладела румынка. В четвертом и шестом геймах Севастова не удержала свою подачу — 1:6 за 25 минут. Столь же уверенно хозяйка кортов начала и второй сет, в котором повела 3:0. В середине партии литепайчанка впервые в матче ответила брейком, но догнать Богдану так и не сумела — 3:6.

За участие в 1/4 финала Севастова получила 60 рейтинговых очков, но выступила в Бухаресте хуже, чем в прошлом сезоне, когда дошла до финала (где было поражение от тогдашней второй ракетки мира румынки Симоны Халеп — 0:6, 0:6).