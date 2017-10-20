Латвийский форвард Кристап Порзиньгис набрал 31 очко и сделал 12 подборов, но его "дабл-дабл" не спас "Нью-Йорк" от поражения в гостевом матче с "Оклахомой" — 84:105.

Хозяева победили во многом благодаря великолепной игре Рассела Уэстбрука. Защитник набрал 21 очко, сделал 10 подборов и отдал 16 результативных передач. Это 80-й трипл-дабл в его карьере. У хозяев выделялся и Пол Джордж. В его активе 28 очков.

Кармело Энтони, который перешел в "Оклахому" из "Нью-Йорка" в результате обмена в это межсезонье, провел на площадке 34 минуты и набрал 22 очка. Но самым результативным игроком встречи стал Порзиньгис, на счету которого 31 очко и 12 подборов.

Для Дависа Бертанса сезон в НБА начался не так успешно. "Сан-Антонио" в стартовом матче одолел у себя "Миннесоту" (107:99), но Бертанс за четыре минуты игрового времени не набрал ни одного очка. Латвийский форвард один раз броил по кольцу, но трехочковый в его исполнении оказался неточным. Два подбора — единственная заслуга Бертанса в победе "Сан-Антонио".