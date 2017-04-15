Латвийскому форварду не нравятся скандалы, постоянно сопровождавшие команду на протяжении сезона. Достаточно вспомнить, как по ходу завершившегося регулярного чемпионата к команде было приковано внимание в связи с возможным обменом Кармело Энтони, инцидентом между владельцем Джеймсом Доланом и бывшим игроком Чарльзом Оукли, самовольной отлучкой Деррика Роуза и дисквалификацией Жоакима Ноа за нарушение антидопинговых правил.

Порзиньгис также полагает, что "Никс" не хватает четкого руководства и сплоченности.

Тем временем президент "Нью-Йорка" Фил Джексон еще раз дал ясно понять, что клуб не нуждается больше в услугах многолетнего лидера команды Кармело Энтони, которого Порзиньгис считает своим учителем.

Однако факт остается фактом: "Никс" не может с Энтони выйти в плей-офф который год подряд. "Мы не можем выиграть с ним на площадке. Думаю, направление развития нашей команды говорит о том, что Кармело будет лучше где-нибудь в другом месте", — приводит слова Джексона The Score.

Энтони уже отреагировал в своем Instragram на заявление Джексона следующей фотографией и постом.