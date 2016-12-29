В таблице Восточной конференции команды являются соседями и очная встреча держала 19 тысяч болельщиков в напряжении до последних секунд. По ходу матча лидерство переходило от одной стороны к другой и часто на площадке возникали конфликтные ситуации. Еще во второй четверти "Никс" потеряли своего лидера Кармело Энтони, который не сдержался и ударил Сефолоша в борьбе под щитом. Для Энтони это удаление стало вторым в сезоне и десятым в карьере.

Тем временем игра дошла до овертайма и уже там техническое замечание получил наставник нью-йоркцев Хорнасек. "Никс" отстал на шесть очков, но сумел сократить разрыв до "-3" за 3,6 секунды до финальной сирены.

Порзиньгис приготовился бить три штрафных. Попади он все и матч, скорее всего, перешел бы во второй овертайм. Но Кристап смазал первую попытку, забил вторую и специально промахнулся в третьем броске, после чего сам ринулся на отскок.

Борьба за подбор в итоге обернулась нарушением правил со стороны латвийца, а "Хоукс" поставил победную точку двумя штрафными и одержал победу со счетом 102:98.

Лучшим в составе победителей был Деннис Шредер, набравший 27 очков. У "Никс" первую скрипку играли Деррик Роуз (26 очков) и Кристап Порзиньгис (24). Кроме того, латвийский форвард почти за 42 минуты игрового времени совершил еще 8 подборов, оформил 3 блок-шота, сделал по одной передаче и перехвату, но второй матч подряд допустил целых пять потерь (больше всех среди участников матча).

НБА-2016/17. Регулярный чемпионат:

Атланта Хоукс — Нью-Йорк Никс 102:98ОТ (22:25, 23:22, 20:19, 20:19, 17:13)

АХ: Шредер (27), Ховард (16 + 22 подбора), Корвер (13), Миллсэп (12 + 7 подборов + 6 передач), Бэйзмор (11), Сефолоша (11)…

НН: Роуз (26 + 7 подборов + 6 передач), Порзингис (24 + 8 подборов), Ноа (14 + 16 подборов), Холидэй (14), Энтони (10)…

29 декабря. Атланта. Philips Arena. 19 066 зрителей.

