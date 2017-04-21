Уже на протяжении месяца и пяти игр команда Багатскиса не может одержать победу в израильской Суперлиге, где утратила лидерство и теперь занимает только третье место. С учетом трех неудач на финише регулярного чемпионата Евролиги, безвыигрышная серия "Маккаби" составляет восемь матчей. В самое ближайшее время латвийский наставник может быть отправлен в отставку, пишет Sportando.com.

Единственная удача Багатскиса в "Маккаби" в этом сезоне — выигрыш Кубка Израиля. Но перед началом плей-офф в Суперлиге затянувшаяся серия неудач вызывает тревогу у болельщиков команды и руководства. Уже называется имена четырех специалистов, которые могут занять место латвийского тренера — это Цви Шерф, Шарон Друкер и Арик Шивек, но наиболее пристально в Тель-Авиве следят за нынешним наставником каунасского "Жальгириса" Шарунасом Ясинкевичюсом.

Айнар Багатскис возглавил "Маккаби" в конце декабря прошлого года, став третьим тренером самой титулованной команды Израиля в этом сезоне. Багатскис также возглавляет сборную Латвии