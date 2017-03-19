Тур открылся в пятницу матчем между "Елгавой" и "Лиепаей". Матч получился напряженным, с нервом. Достаточно сказать, что арбитр показал 11 желтых карточек, две из которых потом трансформировались под конец игры в красную Григаравичюсу ("Елгава"). А счет был открыт в первом тайме на 26-й минуте после подачи углового бразильцем елгавчан Рафаэлем Ледесмой. Он настолько неожиданно закрутил мяч для Дорошева, что оказался в воротах от рук голкипера лиепайчан. Правда, гости апеллировали к судье, указывая на нарушение правил со стороны хозяев поля, но взятие ворот было засчитано — 1:0.

Второй тайм начался с атак футболистов "Лиепаи" и к 63-й минуте им удалось заработать 11-метровый, реализованный Дмитрием Хмызем. Минуту спустя уже "Елгава" требовала пенальти, а на бровке вспыхнула целая буря эмоций со стороны главных тренеров команд.

Лиепайчане продолжали искать свой шанс в быстрой контратаке и на 80-й минуте им удалось поймать соперника. Карашаускас прострелил справа, а грузинский новичок команды Тамаза Пертии Георгий Эристави превратил все это в победный гол — 1:2.



C первой победой в сезоне лиепайчан поздравил их земляк и самый известный на сегодня спортсмен Латвии Кристап Порзиньгис.

Apsveicu savu komandu @FCLiepaja ar pirmo uzvaru! Nevaru sagaidīt būt klātienē jau drīz 🙌🏼 Tas ir tikai sākums.. #🏆— Kristaps Porzingis (@kporzee) March 17, 2017

В субботу центральным матчем стал поединок между "Ригой" и "Вентспилсом". Примечательно, что после долгого перерыва матч прошел на одном из старейших полей столицы — РТУ (ул. Даугагривас). Самую реальную возможность забить в первом тайме упустил Гирт Карлсон. Нападающий "желто-синих" на исходе получаса игры от души влепил мяч из убойной позиции в перекладину. Впрочем, и "Рига" вполне могла забить, если бы российский новичок "горожан" Апаев оказался расторопнее, замыкая прострел.

После перерыва опять же интереснее атаковал "Вентспилс". В одном эпизоде могли отличиться сразу и Ругинс, и Карлсон, но хозяев поля спас Владислав Куракин. Были у гостей еще полумоменты, а ближе к концу встречи свой шанс упустила уже "Рига", когда после удара Артура Зюзина мяч просвистел рядом со штангой — 0:0.

Нулевая ничья была зафиксирована и во встрече "Бабите" — РФШ, а действующий чемпион страны юрмальский "Спартак" обыграл в Риге "Метту". Причем "красно-белые" вели 4:0 (дважды отличился Евгений Казачок, по разу Лука Симунович и Дмитрий Платонов с пенальти), но под конец игры расслабились и позволили "студентам" забить два гола (Давис Индранс, Гатис Калныньш).

Таким образом, уже по прошествии двух туров в национальном чемпионате не осталось ни одной команды, сумевшей избежать потерь очков на старте сезона.

Чемпионат Латвии-2017 (2 тур):

"Елгава" — "Лиепая" 1:2 (1:0)

Голы: Ледесма (26) — Хмыз (63-пен), Эристави (80)

Удаление: Григаравичюс (Е, 90+4)



"Рига" — "Вентспилс" 0:0

"Бабите" — РФШ 0:0

"Метта/ЛУ" (Рига) — "Спартак" (Юрмала) 2:4 (0:2)

Голы: Индранс (85-пен.), Г.Калныньш (90+3) — Казачок (16, 62), Платонов (45+1-пен), Симунович (67)

1. Вентспилс 2 1 1 0 2-0 4

2. Рига 2 1 1 0 1-0 4

3. РФШ 2 1 1 0 2-1 4

4. Спартак 2 1 0 1 5-4 3

5. Лиепая 2 1 0 1 2-2 3

6. Елгава 2 1 0 1 2-2 3

7. Бабите 2 0 1 1 0-1 1

8. Метта/ЛУ 2 0 0 2 2-6 0