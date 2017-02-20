В 21-м туре греческой Суперлиги наконец-то первую победу в последних восьми матчах одержала "Ларисса", за которую выступает Янис Икауниекс. Латвийский полузащитник отыграл против "Левадиакоса" все 90 минут, в матче случились два удаления и забили три гола.

Благодаря успеху (2:1) "Ларисса" набрала 20 очков и поднялась в таблице на 12 место в конкуренции 16 команд.

Возобновился после зимней паузы и чемпионат Чехии, где за "Высочину" из Йиглавы выступает брат Яниса — Давис. В игре 17 тура против одного из лидеров турнира пражской "Спарты" команда Икауниекса потерпела поражение — 0:2. Давис вышел в стартовом составе и был заменен на 64-й минуте, когда его клуб уже пропустил оба мяча. В турнирной таблице "Высочина" с 13 очками занимает предпоследнее 15-е место.

Первую победу в 2017 году одержал "Цюрих" в воротах с Андрисом Ваниным. Произошло это в 21-м туре чемпионата Швейцарии среди команд первой лиги (второго по силе дивизиона), а обыграл "Цюрих" в гостях бедствующий "Виль" (4:0), который из-за финансовых проблем недавно покинул латвийский нападающий Артур Карашаускас.

Набрав 52 очка, "Цюрих" уверенно возглавляет турнирную таблицу, опережая ближайшего преследователя "Ксамакс" на 9 пунктов.