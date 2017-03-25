В финале Кубка Латвии по футзалу рижская РАБА со счетом 3:1 (1:1) обыграла земляков из "Никарса" и второй раз в своей истории завоевала этот трофей (ранее в 2014 году). Для "Никарса" это поражение стало первым в сезоне на внутренней арене.

В полуфинале Кубка Латвии РАБА обыграла рижский "Монарх" (5:2), а "Никарс" одержал волевую победу над "Никерсом" из Кулдиги, сумев отыграться с 0:3 на 5:3. В предыдущем розыгрыше Кубка "рабавцы" оступились в полуфинале, проиграв "Резекне", который в финале был разгромлен "Никарсом" (3:9). Сейчас "Никарс" является трехкратным обладателем Кубка (2013, 2015-2016) и девятикратным чемпионом.

Финальный матч за кубок состоялся в столичном Олимпийском центре. Счет открыли "никаровцы" на 5-й минуте. Прострел от углового на дальней штанге замкнул Сень — 1:0.

РАБА отыгралась на 8-й минуте, и тоже со стандарта. При вводе аута последовал заброс в штрафную, где игрок "Никарса" Архипов-Прокофьев в борьбе с К.Забаровским срезал мяч в собственные ворота — 1:1.

В целом в первом и во втором таймах на площадке была равная игра, но своими моментами лучше распорядился претендент. Во втором тайме "рабавцы" забили еще два гола. Их авторами стали бразильцы. Эдерсон вывел свою команду вперед, а де Азеведо довел счет до 3:1.

В концовке "Никарс" пытался создавать давление на чужие ворота, пробовал играть в пять полевых, и несколько раз был близок к тому, чтобы сократить разницу в счете. Но на последнем рубеже у РАБА отлично действовал Бондарс.

За три секунды до финальной сирены, когда вопрос о победителе был снят, на площадке возникла массовая потасовка. Игроки выплеснули эмоции, ограничившись словесной перепалкой и толчками. Судьи выписали три предупреждения, показав по желтой карточке двум игрокам "Никарса" и Икстенсу из РАБА, которому пришлось досрочно завершить матч.

РАБА под руководством Артра Шкетова во второй раз в своей истории завоевала Кубок Латвии, а для "Никарса" это поражение стало первым в сезоне-16/17 (без учета международных турниров).

Продолжение самого принципиального дерби в латвийском футзале теперь ожидается в плей-офф чемпионата, где "Никарс" посеян первым, РАБА — второй. На предварительном этап дважды сильнее были футзалисты "Никарса" (4:1 и 7:4), которые перед четвертьфиналом имеют 16-матчевую победную серию.

По итогам Кубка Латвии лучшим вратарем турнир был признан Айгарс Бондарс (РАБА), лучшим тренером — Артур Шкетов (РАБА), лучшим бомбардиром стал Артур Стразныньш, а приз самому ценному игроку получил Максим Сень ("Никарс").

Кубок Латвии. Финал

РАБА — Никарс 3:1 (1:1)

Голы: Архипов-Прокофьев 8 (автогол), Эдерсон 26, де Азеведо 34 — Сень 5.

Удаление: Икстенс (РАБА), 40.

25 марта. Рига. Олимпийский центр.

Фото — пресс-служба LTFA