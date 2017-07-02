6 июля пройдет жеребьевка Кубка УЕФА по футзалу сезона-17/18. От Латвии в евротурнире примет участие десятикратный чемпион страны рижский "Никарс". В новом клубном рейтинге УЕФА "Никарс" занимает восьмое место — самое высокое для себя и в истории латвийского клубного футзала.

В Кубке УЕФА-17/18 по футзалу примет участие 56 клубов, что является рекордом. Впервые в турнир заявился представитель Северной Ирланди (определится в июле, когда завершится местное национальное первенство).

С этого сезона турнир пройдет по новой формуле. 32 команды начнут выступления с предварительного раунда, а 24 клуба с наивысшим рейтингом получат пропуск в основной раунд, где впервые будет применяться правило "пути А и В". Кроме того, впервые четыре ассоциации с наивысшим рейтингом (Россия, Испания, Португалия и Италия) заявили на турнир по два клуба, но при этом теперь никто не получит автоматический пропуск в элитный раунд.

В мае этого года рижский "Никарс" десятый раз подряд стал чемпионом страны (3-1 в финальной серией против РАБА) и вновь получил право представлять Латвии на евроарене, причем как и прежде — сразу с основного раунда.

В нынешнем рейтинге УЕФА рижский клуб занимает рекордное восьмое место — никогда прежде представители Латвии не были в европейском рейтинге участников турнира столь высоко (год назад "Никарс" был десятым).

Текущий коэффициент "Никарса" — 16,500 очков. Такой же показатель имеет итальянская "Пескара" (9-е место). Выше рижан располагаются только испанские "Интер" (обладатель Кубка УЕФА-16/17) и "Барселона", российские "Динамо" и "Дина", казахстанский "Кайрат", португальский "Спортинг", чешский "Эра-Пак" и сербский "Экономац".

Рейтинг клубных коэффициентов — здесь.

Что касается жеребьевки, то на предварительном раунде (22-27 августа) будет восемь групп по четыре команды. Восемь клубов, включая шестерых из 19 дебютантов, которые стартуют в предварительном раунде, были заранее выбраны хозяевами мини-турниров. Победители групп выходят в основной раунд.

В предварительном раунде сыграют чемпионы Кипра, Боснии/Герцеговины, Швеции, Норвегии, Дании, Австрии, Люксембурга, Швейцарии, Израиля, Сан-Марино, Эстонии, Уэльса, Шотландии, Сев.Ирландии, Армении, Ирландии, Андорры, Литвы, Турции, Черногории, Голландии, Греции, Молдовы, Мальты, Гибралтара, Македонии, Болгарии, Англии, Польши, Германии, Албании и Косова.

В основном раунде (10-15 октября) количество участников расширено до 32 клубов и разбито на два отдельных пути.

Путь А

В пути А сыграют 16 команд, включая действующего чемпиона (испанский "Интер"). Остальными участниками "пути А" будут команды с 1-го по 11-е места ("Никарс") и с 16-го по 19-е места в рейтинге УЕФА. Команды разделят на четыре группы (с разведением представителей одной и той же ассоциации). Три лучшие из каждой группы выйдут в элитный раунд.

С этой стадии в борьбу вступят два дебютанта — португальская "Брага/ААУМ" и украинский "Херсон". В "пути А" также представлены бывшие обладатели Кубка УЕФА — "Кайрат", "Барселона", "Динамо" и финалист-2017 "Спортинг".

Рижский "Никарс" перед жеребьевкой оказался в 12-й "корзине" вместе с "Пескарой" и "Брагой" и имеет третий посев. Уже известны и команды, которые будут хозяевами групп — мини-турниры примут Сербия, Италия, Словения и Беларусь.

Корзина 10 — хозяева

"Экономац" (Сербия, посев 2)

"Лупаренсе" (Италия, 4)

"Брезье" (Словения, 4)

"Столица" (Беларусь, 4)

Корзина 11 — посев 4

"Херсон" (Украина)

Корзина 12 — посев 3

"Никарс" (ЛАТВИЯ)

"Пескара" (Италия)

"Брага/ААУМ" (Португалия)

Корзина 13 — посев 2

"Дина" (Россия)

"Динамо" (Россия)

"Хрудим" (Чехия)

Корзина 14 — посев 1

"Интер" (Испания, чемпион)

"Кайрат" (Казахстан)

"Спортинг" (Португалия)

"Барселона" (Испания)

Путь В

В пути В сыграют 16 участников, занимающие с 12-го по 15-е места и с 20-го и ниже в клубном рейтинге, а также команды, преодолевшие предварительный раунд. В элитный раунд попадают только победители четырех групп.

По рейтингу в "путь В" основного раунда попали "Слован" (Словакия), "Национал" (Хорватия), "Сиеви" (Финляндия), "Дева" (Румыния), "Гарж Джисон" (Франция), "Джорджианс" (Грузия), "Араз" (Азербайджан) и "Халле-Гооик" (Голландия).

Формула проведения элитного и финального раундов осталась прежней. 16 участников элитного раунда будут разбиты на 4 группы (жеребьевка состоится 19 октября), матчи пройдут 21-26 ноября. Победители групп получат путевки в "Финал четырех", который состоится в середине апреля будущего года на площадке одного из участников.

Фото — пресс-служба "Никарс" (Павел Ерохин).