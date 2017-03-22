Нападающему сборной Латвии и немецкого "Кельна" предстоит операция на околоносовых пазухах, сообщает официальный "твиттер" клуба бундеслиги.

Как известно, футболист не вызван в национальную команду на ближайший отборочный матч ЧМ-2018 против сборной Швейцарии (26 марта), однако главный тренер латвийской команды Марьян Пахарь обосновал отсутствие Руднева в списках кандидатов ожидающимся пополнением в семье Артема (к слову, Артем уже стал папой). Поэтому вряд ли только в этом была причина отсутствия футболиста сейчас в рядах сборной.

В нынешнем сезоне Руднев принял участие в 15 матчах чемпионата бундеслиги и отметился тремя забитыми голами, еще один гол он забил в рамках Кубка Германии. В последней игре против "Герты" (4:2) латвийский форвард был в запасе и на поле так и не появился. "Кельн" после 25 туров набрал 37 очков и занимает в национальном первенстве 6-е место, что дает право в будущем сезоне участвовать в еврокубках.