Аболс пришел в "Ладу" летом 2015 года на должность ассистента главного тренера Сергея Светлова. Однако после неудачного старта команды уже после 10 матча сезона Светлов был отправлен в отставку, а Аболс стал исполняющим обязанности главного тренера. Не сразу, но скоро приставка и.о. была убрана.

По ходу сезона-2015/16 "Лада" сумела найти свою игру, но очень много было потеряно на старте. В недавно завершившемся сезоне тольяттинский клуб также не сумел пробиться в плей-офф: по ходу чемпионата команда испытывала затруднения с финансами, да и состав "Лады" оставляет желать лучшего.

Теперь у латвийского специалиста будет третий шанс создать боеспособную команду, если, конечно, позволят финансовые возможности клуба. Напомним, что за "Ладу" в прошлом сезоне также выступали два латвийских легионера — голкипер Эдгар Масальский и защитник Кристап Сотниекс.