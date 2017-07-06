В начале июня под руководством Старкова сборная Латвии уступила в Риге португальцам (0:3) и эстонцам (1:2). В результате за последний месяц команда потеряла 29 очков (сейчас имеет 242 очка) и опустилась вниз в рейтинге ФИФА на 8 строк, находясь между Андоррой и Таиландом. Выше Латвии теперь распогаются Танзания и ЦАР, Бурунди и Бахрейн, Ливан и Киргизия, Руанда и Нигер.

Самое высокое место в рейтинге ФИФА сборная Латвии занимала в 2009-м году (45-е место). В сентябре 2016-го она была 95-й в мире — лучшее достижение за последний год.

Что касается соперников сборной Латвии по отбору на ЧМ-2018, то Португалия теперь занимает 4-е место (плюс 4), Швейцария — пятое (плюс 4), Венгрия — 57-е (минус 24), Фареры — 90-е (минус 10), Андорра — 129-е (плюс 57).

А новым лидером рейтинга стала сборная Германии. Победа в Кубке конфедераций в России позволила немцам обойти в рейтинге бразильцев и аргентинцев. Причем Германия опережает Бразилию всего на 6 очков. Внутри топ-10 помимо Германии поднялись вверх Португалия, Швейцария, Польша, опустились же Чили, Колумбия, Франция и Бельгия.

Сборная России, на домашнем Кубке конфедераций занявшая третье место в группе (одна победа в трех матчах) с 63-го места поднялась на 62-е. Эстония стоит 98-й, Литва — 99-й.

Рейтинг ФИФА на 6 июля (в скобках — место в июне)

1 (3) Германия

2 (1) Бразилия

3 (2) Аргентина

4 (8) Португалия

5 (9) Швейцария

6 (10) Польша

7 (4) Чили

8 (5) Колумбия

9 (6) Франция

10 (7) Бельгия

11 (10) Испания

12 (12) Италия

13 (13) Англия

14 (15) Перу

15 (18) Хорватия

16 (19) Мексика

17 (16) Уругвай

18 (34) Швеция

19 (22) Исландия

20 (13) Уэльс

…25 (37) Украина

…32 (31) Голландия

…40 (44) Чехия

…62 (63) Россия

…65 (62) Узбекистан

…71 (83) Беларусь

…112 (122) Грузия

…130 (122) ЛАТВИЯ

С полным рейтингом можно ознакомиться здесь.