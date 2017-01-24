На прошлогоднем мировом первенстве в Ульяновске латвийские бендисты впервые выступили в сильнейшей группе А. Правда, особых успехов они там не добились, проиграв все пять матчей с разгромной разницей забитых и пропущенных мячей (8-92), после чего закономерно вылетели обратно в дивизион В.

От выступления в Швеции латвийская команда мастеров бенди отказалась, но и без нее в группе В собралась сильная конкуренция из десяти сборных — Венгрии, Украины, Монголии, Японии, Канады, Голландии, Чехии, Китая, Сомали и Эстонии. Последняя год назад была дисквалифицирована из-за участия в матчах незарегистрированного игрока.

Матчи команд группы В пройдут с 24 по 28 января и в некоторые дни командам предстоит сыграть даже по два матча. 29 января стартует ЧМ в сильнейшем дивизионе А, где за чемпионский титул поборются сборные России, Швеции, Казахстана, Финляндии, Норвегии, Беларуси, США и Германии.