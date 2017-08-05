Сборная Латвии по баскетболу в ходе подготовки к чемпионату Европы сыграла на турнире в Клайпеде. В полуфинале команда Айнара Багатскиса уступила сборной Грузии (69:73), а в матче за третье место проиграла сборной Польши (76:80) и осталась в итоге последней, четвертой.

На прошлой неделе сборная Латвии провела первый проверочный матч перед Евробаскетом-2017. В Тампере она обыграла сборную Финляндии — 85:81. В той игре за латвийскую сборную дебютировали Илья Громов и Артур Аусейс, которые отправились и на турнир в Клайпеду.

В полуфинале проверочного турнира в Литве латвийские баскетболисты проиграли грузинам со счетом 69:73 (17:15, 22:18, 13:22, 17:18). В середине второй четверти команда Багатскиса вела "+12" (33:21), после первой половины игры — "+6" (39:33), а затем соперник постепенно отыграл свое отставание.

В начале 40-й минуты латвийская сборная уступала 2 очка (66:68) и сохраняла реальные шансы вырвать победу. Но за три секунды до сирены при "-4" Дайрис Бертанс из трех бросков с линии штрафных реализовал два, тогда как Шенгелия попал оба штрафных и закрепил победу грузин. В составе сборной Латвии самым результативным стал Дайрис Бертанс — 23 очка. У Кристапа Яниченокса — 11 очков, у Мартыньша Мейерса — 8.

В другом полуфинале поляки в упорной и малорезультативной борьбе уступили литовцам — 58:59 (10:18, 16:16, 15:11, 17:14).

В матче за третье место против сборной Польши латвийская сборная на протяжении всей встречи была в роли догоняющей, но так и не сравняла счет — 76:80 (14:18, 17:22, 13:19, 32:21).

Поляки принялись уходить вперед с первых минут. Их перевес рос медленно, тем не менее, во второй четверти они впервые оторвались на "+11" (33:22). В дальнейшем разница в счете держалась в пределах 9-12 очков в пользу поляков, однажды достигнув даже "+17" (59:42).

До 39-й минуты преимущество поляков было вполне комфортным, но под пессингом латвийских игроков соперник допустил несколько ошибок. А несколько удачных попаданий с дистанции позволили сборной Латвии сократить разницу до "-4" — 72:76. После серии тайм-аутов за 14 секунд до конца основного времени Тимма мог сделать отставание минимальным, но он реализовал один штрафной — 76:78. Сборная Латвии сразу сфолила, соперники реализовали оба штрафных и подвели итог — 80:76 в пользу Польши.

У сборной Латвии 14 очков набрал Роландс Шмитс, 13 — Янис Блумс, 12 — Андрей Гражулис, 10 — Дайрис Бертанс, 9 — Айгарс Шкеле.

Всего перед Евробаскетом сборная Латвии проведет 9 контрольных матчей. Следующая игра у нее запланирована на 11 августа, дома против сборной Польши. С 18 по 20 августа в Риге пройдет турнир с участием сборных Латвии, Литвы и Румынии. А 24-25 августа Латвия дома сыграет с Чехией.

Евробаскет пройдет с 31 августа по 17 сентября.