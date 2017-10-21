4 февраля 2018 года сборная Латвии по хоккею проведет проверочный матч против сборной Канады, которой позже предстоит выступать на олимпийском турнире в корейском Пхенчхане.

Как сообщил в интервью телеканалу Sportacentrs.com генеральный менеджер Латвийской федерации хоккея Виестурс Козиолс, контрольный матч Латвия — Канада состоится 4 февраля в "Арене-Рига". Для "Кленовых листьев" эта игра станет одной из последних в ходе подготовки к Олимпиаде. На предстоящих Играх-2018 канадская сборная будет составлена без игроков клубов НХЛ.

Сборную Латвии сейчас тренирует канадец Боб Хартли, с которым этим летом контракт был продлен до 2022 года. Его приезд в Ригу ожидается 1 ноября. Под руководством Хартли игроки сборной Латвии проведут несколько тренировок, после чего команда отправится на этап Евровызова во Францию. Предполагается, что помощниками Хартли на ближайшем турнире будут Артис Аболс (тренер "Лады") и Гиртс Анкипанс (тренер рижского "Динамо"). А в феврале во время Олимпиады-2018 сборная Латвии сыграет на этапе Евровызова в Дании.

Прошлой осенью сборная Латвии не смогла преодолеть квалификацию на Олимпиаду-2018, отдав путевку немцам, и впервые с 2002 года пропустит самый престижный турнир планеты. В 2010 и 2014 годах олимпийскими чемпионами становились канадцы. На Играх-2014 в Сочи сборная Латвии дошла до четвертьфинала, где уступила канадцам.