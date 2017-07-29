Сборная Латвии по баскетболу под руководством Айнара Багатскиса провела первый контрольный матч перед Евробаскетом-2017. Команда добилась победы в Тампере над финской сборной — 85:81 (24:16, 16:13, 19:26, 26:26).

Из 14 кандидатов в сборную Латвии, которые тренировались в Риге и Вентспилсе, в Финляндию не поехали Янис Блумс (капитан на тренировке повредил спину) и Кристапс Порзиньгис (до 7 августа игрок "Нью-Йорка" будет занят в составе делегации НБА в поездке в Африку). Кроме того, после полученной травмы лица во время тренировочного процесса сборы завершились для центрового Клавса Чаварса.

Накануне сбоные Латвии и Финляндии провели в Тампере товарищеский матч за закрытыми дверями. Встреча проходила не в привычном формате: каждая четверть начиналась со счета 0:0. Первая 10-минутка осталась за финнами (20:19), а в трех остальных победили латвийские баскетболисты — 18:12, 26:20 и 24:15. Общий счет матча — 87:67 в пользу Латвии, в составе которой по 16 очков набрали Роландс Шмитс и Мартыньш Мейерс.

В официальном контрольном матче счет открыл Шкеле, а потом "трешку" попал Яниченокс. По ходу первой четверти гости постоянно были впереди на пару очков, а к окончанию 10-минутки оторвались на 8 очков — 24:16.

Во второй четверти сборная Латвии продолжала держать соперника на почитательном расстоянии: дважды ее отрыв достигал 11 очков (31:18, и 40:29). В третьей четверти финской сборной удалось возродить интригу, сократив отставание до "-4" (55:59). Последняя четверть началась дальними попаданиями Аусейса и Мейерса, что позволило гостям вновь создать задел в 10 очков.

Последние пару минут основного времени растянулись на долго. Команды брали тайм-ауты, финны отставали на 6-9 очков, но не теряли надежд на концовку. За 14 секунд до конца 4-й четверти хозяева уступали 78:82, после чего Силиньш реализовал один штрафной, а соперник провел быструю атаку — 81:83. До сирены оставалось 4 минуты. Финны сразу нарушили правила на Яниченоксе, тот реализовал оба технических фола, не оставив финнам шансов на спасение — 85:81.

У Латвии по 16 очков набрали Шкеле и Пейнерс, 12 — Силиньш.

До чемпионата Европы сборная Латвии проведет еще 8 контрольных игр. 4-5 августа она выступит на турнире в Клайпеде (полуфинал — против Грузии), а 11 августа дома примет поляков. С 18 по 20 августа в Риге пройдет турнир с участием хозяев, Литвы и Румынии, а 24-25 августа сыграет в Риге два контрольных матча с чехами.

Евробаскет-2017 пройдет с 31 августа по 17 сентбря. Сборная Латвии на групповом этапе сыграет в Стамбуле против сборных Сербии, Турции, России, Бельгии и Великобритании.