Спарринг-партнером латвийской команды стала молодежка тренчинской "Дуклы", которая является вице-чемпионом молодежного (U-20) первенства Словакии. Сборной Латвии удалось одержать волевую победу со счетом 2:1, забросив в третьем периоде две шайбы. На 43-й минуте численный перевес реализовал Лукас Сычев, на 51-й победный гол забил Никс Кроллис.

Теперь Смирнову предстоит назвать двух лишних игроков из имеющихся в его распоряжении 25 хоккеистов (в заявку на ЧМ могут попасть только 23 игрока).

Юниорская сборная Латвии играет в высшем дивизионе ЮЧМ уже третий год подряд. На предстоящем первенстве команда оказалась в одной подгруппе со сверстниками из Канады, Швейцарии, Финляндии и Словакии. С канадцами латвийцам и предстоит открыть турнир 13 апреля.

Чтобы остаться в элите еще на один год нужно пробиться в плей-офф, куда отбираются по четыре лучших команды из каждой группы. Сборной, занявшей пятое место, предстоит серия до двух побед в турнире за выживание с худшей командой из другой подгруппы.