Первоначально, неделю назад, в Канаду отправились только 15 хоккеистов латвийской молодежки, выступающие в местных и европейских клубах. За океаном к ним присоединились еще 15 кандидатов, которые играют в различных юниорских североамериканских лигах. Вот из этого количества Милюнсу & Cо требовалось отсеять семь человек.

Решающей проверкой стал вчерашний спарринг команды с юниорами из "Хоксбери", завершившийся победой латвийской сборной — 3:2. В первом периоде Максим Пономаренко и дважды Рудольф Балцерс забросили соперникам три безответные шайбы, а в оставшихся периодах канадская команда по разу реализовала численный перевес и сократила отставание до минимума. Ворота латвийской сборной защищал Денийс Романовскис, отразивший 34 броска из 36-ти.

В итоге Милюнс сделал выбор в пользу 13 игроков, выступающих за океаном, а 10 человек в команде представляют латвийские клубы, а также команды Швейцарии и Норвегии. Задача у сборной одна — сохранить место в элитном дивизионе. Сделать это будет нелегко — соперниками латвийской команды на групповом этапе станут сверстники из США, России, Канады и Словакии. Первый матч, 26 декабря, с американцами.

Состав сборной Латвии (U-20) на МЧМ-2017:

вратари — Густав Давис Григалс (ХК "Рига"), Денийс Романовскис (ХШ "Рига"), Марек Эгилс Митенс ("Астон Ребелс", NAHL);

защитники — Кристап Зиле, Римантс Зейлис (оба — ХК "Рига"), Эдуард Хуго Янсонс ("Земгале/ЛЛУ"), Максим Пономаренко ("Лоренског", Норвегия), Кристиан Рубин ("Медисин Хэт Тайгерс", WHL), Карлис Чуксте (Университет Куинипик, NAHL), Гвидо Янсонс ("Астон Ребелс", NAHL), Томас Зейле ("Шревепорт Бульдогс", NAHL);

нападающие — Мартыньш Дзиеркалнс ("Руан Хаскис", QMJHL), Рудольф Балцерс ("Камлупс Блэйзерс", WHL), Филипп Бунцис ("Джонстоун Томхоукс", NAHL), Ренарс Крастенберг ("Ошава Дженералс", OHL), Ричард Бернхард ("Спрингфилд Блюз", NAHL), Эдуард Тралмакс ("Чикаго Стил", USHL), Роберт Блюгер ("Файрбенкс Айсдогс", NAHL), Эрлендс Клявиньш ("Омаха", USHL), Роберт Барановскис (ХК "Рига"), Валтерс Апфельбаум ("Призма"), Рихард Пуйде ("Лайонс", Швейцария), Денис Смирнов ("Серветт-U20", Швейцария).