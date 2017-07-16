В польском Быдгоще на первенстве Европы по легкой атлетике среди молодежи (U-23) латвийская копьеметательница Анете Коциня завоевала серебряную медаль, обновив при этом личный рекорд.

В финальных соревнованиях Коциня в лучшей попытке метнула снаряд на 64,47 метров, улучшив личное достижение сразу на метр и 10 сантиметров, и взяла серебро. Чемпионкой Европы среди U-23 стала хорватка Сара Колак (65,12 м), которая в прошлом сезоне выиграла золото на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. Бронза — у Марселины Витек из Польши (63,03 м).

Что касается выступлений других латвийских легкоатлетов на молодежном первенстве континента, то в финале забега на 3000 метров с препятствиями Альберт Блай занял девятое место (8.58,62), а чемпионом стал итальянец Йоханнес Кьяппинелли (8.34,33).

Ходок Руслан Смолонский с личным рекордом (1:27.25) финишировал 16-м среди 28-ти участников на дистанции 20 километров. Свое прежнее достижение он обновил на полторы минуты. А победителем стал испанский ходок Диего Гарсия (1:22.29).

Как сообщалось, накануне чемпионкой молодежного первенства Европы в беге на 400 метров стала Гунта Латышева-Чударе.