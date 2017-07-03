Севастова в пятый раз выступает на "Уимблдоне", и в предыдущих четырех случаях выбывала после первого же матча. Сейчас она является 19-й ракеткой мира и "посеяна" в Лондоне под 18-м номером. Путинцева находится на 43-м месте в рейтинге.

Севастова начала матч с эйса и быстро выиграла первое очко. Во втором гейме она взяла чужую подачу, потом удержала свою и вновь сделала брейк. При 5:0 в ее пользу соперница размочила счет, но в следующем гейме вторая ракетка Латвии завершила сет — 6:1.

Во втором гейме второго сета Севастова впервые в матче отдала свою подачу, а потом — и еще два гейма подряд. Уступая 1:3 лиепайчанка вернула себе инициативу и сравняла счет — 3:3. В восьмом гейме Севастова отыграла три брейк-пойнта, но свою подачу все же не удержала — 3:5. Путинцева вышла подавать на партию, однако не использовала свой шанс. Севастова сделала очередной брейк, сократила отставание до 4:5, и дело дошло до тай-брейка. На нем Анастасия вырвалась вперед 3:0, казахстанская теннисистка сравняла результат, но затем 4 розыгрыша подряд остались за Севастовой — 7:3. Матч продолжался один час и 25 минут.

Матч Севастова — Путинцева еще продолжался, когда на корт №18 вышли Остапенко и Саснович. Первая ракетка Латвии (чемпионка "Уимблдона-2014" среди юнорок) около месяца назад стала чемпионкой "Ролан Гаррос", а сейчас стоит 13-й в рейтинге и под этим же номером "посеяна" в Лондоне. Саснович — 89-я ракетка мира.

В первой партии Остапенко доминировала на корте (6:0), но потом ситуация резко изменилась. В стартовом гейме второго сета Елена вела 40:15, но Саснович отыграла два брейк-пойнта и заработала первое очко в матче. Это придало ей уверенности. Белоруска сразу сделала брейк (2:0) и позже лидировала с большим запасом — 5:1. Партию рижанка уже не спасла — 1:6.

В дебюте решающего сета Остапенко спасла очко на своей подаче и взяла чужую подачу — 2:0. Больше лидества она не упустила — 4:1, 5:2 и итоговые 6:3. Матч продолжался один час и 19 минут.

За выход во второй круг теннисистки из Латвии получили по 70 рейтинговых очков. В 1/32 финала Севастовой предстоит матч с британкой Хилари Уотсон (102-я в рейтинге), которая в первом круге взяла верх над Мариной Заневской из Бельгии — 6:1, 7:6 (7:5). А Остапенко встретится с канадкой Франсуазой Абандой, выбившей японку Куруми Нару — 6:2, 6:4. Матчи запланированы на 5 июля.

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Уимблдон. Женщины. 1/64 финала. 3 июля

Елена Остапенко (Латвия) — Александра Саснович (Беларусь) — 6:0, 1:6, 6:3

1 — эйсы — 3

4 — двойные ошибки — 5

41/73 (56%) — процент попадания 1-й подачи — 34/58 (59%)

25/41 (61%) — очки на 1-й подаче — 18/34 (53%)

16/32 (50%) — очки на 2-й подаче — 8/24 (33%)

9/13 (69%) — очки у сетки — 3/6 (50%)

6/8 (75%) — брейки — 4/11 (36%)

24 — виннерсы — 11

23 — невынужденные ошибки — 23

73 — всего очков — 58

Юлия Путинцева (Казахстан) — Анастасия Севастова (Латвия) — 1:6, 6:7 (3:7)

0 — эйсы — 4

3 — двойные ошибки — 3

35/60 (58%) — процент попадания 1-й подачи — 49/79 (62%)

14/35 (40%) — очки на 1-й подаче — 35/49 (71%)

14/25 (56%) — очки на 2-й подаче — 12/30 (40%)

7/12 (58%) — очки у сетки — 12/20 (60%)

3/10 (30%) — брейки — 5/6 (83%)

60 — всего очков — 79