Севастовой в соперницы досталась 28-я ракетка мира румынка Ирина Бегу. В первом гейме Анастасия, с трудом отыграв брейк-пойнт, все-таки взяла первое очко и в дальнейшем не имела проблем, завершив сет со счетом 6:1 в свою пользу.

Вторая партия получилась намного более упорной. Латвийская теннисистка уступала 2:4, а в восьмом гейме отыграла целых четыре брейк-пойнта и сравняла результат. В 11-м Севастовой удалось взять подачу соперницы и следом завершила матч — 7:5.

Для Севастовой эта победа над стоящей выше по рейтингу теннисисткой стала первой в нынешнем году. И этим успехом она сегодня не ограничилась. Спустя три часа Анастасия снова вышла на дубайский корт в паре с Мэнди Минеллой из Люксембурга. Сообща они в парном турнире за 55 минута справились с российско-турецким дуэтом Наталья Вихлянцева/Чал Байюкакчай — 6:1, 6:2.

Алене Остапенко на старте турнира в Дубае противостояла китаянка Ван Цян (WTA, 78). В первом сете рижанка дважды проигрывала подачу, а затем сравнивала счет. Исход партии решился на тай-брейке, который Цян выиграла за явным преимуществом — 7:6 (7-1).

И второй сет латвийская теннисистка начала с проигрыша очка на своей подаче, правда, тут же ответила брейком. В дальнейшем китаянка оформила еще два брейк-пойнта и одержала победу — 6:2.

Неудачу в одиночном разряде Остапенко сумела компенсировать победой в парном, где выступает с канадкой Габриэлой Дабровски. За час они в двух сетах (6:3, 6:1) одолели тайско-китайский дуэт Чиа-Цзюн Чуан/Сайсай Чжэн.

Остапенко заработала в Дубае за выступление в одиночке один рейтинговый балл и гонорар в размере $7,3 тысячи, Севастова пополнила копилку 60 очками и суммой примерно в два раза больше.

Dubai Duty Free Tennis Championships-2017. 1-й круг:

Ирина Бегу (Румыния) — Анастасия Севастова (Латвия) 1:6, 5:7

30 из 48 = 63% Попадание первой подачи 37 из 68 = 54%

18 из 30 = 60% Выигрыш первой подачи 24 из 37 = 65%

7 из 18 = 39% Выигрыш второй подачи 22 из 31 = 71%

4 Эйсы 2

2 Двойные ошибки 1

22 из 68 = 32% Очки, выигранные на приеме 23 из 48 = 48%

1 из 11 = 9% Реализация брейк-пойнтов 4 из 5 = 80%

47 Все выигранные очки 69

Продолжительность — 1 час 22 минуты.

19 февраля. Дубай. "Теннис Стэдиум". Первый корт (покрытие — хард).



Ван Цян (Китай) — Алена Остапенко (Латвия) 7:6 (7-1), 6:2

42 из 62 = 68% Попадание первой подачи 34 из 73 = 47%

26 из 42 = 62% Выигрыш первой подачи 23 из 34 = 68%

10 из 20 = 50% Выигрыш второй подачи 12 из 39 = 31%

3 Эйсы 1

3 Двойные ошибки 10

38 из 73 = 52% Очки, выигранные на приеме 26 из 62 = 42%

5 из 7 = 71% Реализация брейк-пойнтов 3 из 3 = 100%

74 Все выигранные очки 61

Продолжительность — 1 час 25 минут.

19 февраля. Дубай. "Теннис Стэдиум". Первый корт (покрытие — хард).