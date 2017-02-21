Севастовой (WTA, 35) во втором круге в соперницы досталась Элисон Риске (WTA, 38) из США. В дебюте первого сета американка трижды подряд проиграла свою подачу, дважды ей удалось оформить брейк, но партия в итоге осталась за латвийской теннисисткой — 6:4.

Во втором сете борьба шла очко в очко, никто не уступал подачу, а исход партии решился только на тай-брейке, где точнее оказалась Риске — 6:7 (3-7).

Решающая партия началась с того, что Анастасия долго мучилась на своей подаче, но в итоге все-таки начала с 1:0 в свою пользу. Следом ей удалось реализовать брейк-пойнт и захватить инициативу. Только в четвертом гейме Элисон взяла первое очко, но в шестом снова проиграла подачу.

Дальше латвийская теннисистка не сумела реализовать матч-пойнт, что обернулось брейком Риске и счет стал 5:2. К счастью, в следующем гейме Анастасия исправилась. Со второй попытки, правда, выиграть матч у нее не получилось, но третья удалась — 6:2.

За выход в третий круг Севастова заработала 105 рейтинговых баллов и 27 790 долларов. Завтра ей в Дубае предстоит провести еще матч в паре, а тем временем Алена Остапенко с канадкой Габриэлой Дабровски уже пробилась в третий раунд парного разряда на дубайском турнире. Сегодня они одолели хорватско-австралийский дуэт Дарья Юрак/Анастасия Родионова — 7:6 (8-6), 6:1. В четвертьфинале их теперь ожидает сильный российский тандем в лице Екатерины Макаровой и Елены Весниной, сеяные под вторым номером.

Dubai Duty Free Tennis Championships-2017. 2-й круг:

Анастасия Севастова (Латвия) — Элисон Риске (США) 6:4, 6:7 (3-7), 6:2

77 из 131 = 59% Попадание первой подачи 57 из 87 = 66%

49 из 77 = 64% Выигрыш первой подачи 35 из 57 = 61%

25 из 54 = 46% Выигрыш второй подачи 16 из 30 = 53%

3 Эйсы 0

8 Двойные ошибки 5

36 из 87 = 41% Очки, выигранные на приеме 57 из 131 = 44%

6 из 7 = 86% Реализация брейк-пойнтов 3 из 12 = 25%

110 Все выигранные очки 108

Продолжительность игры — 2 часа 39 минут.

21 февраля. Дубай. "Теннис Стэдиум Корт". 2-й корт (покрытие — хард).